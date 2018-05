Justitietop erkent gebrek aan openheid over liefdesrelatie officieren

DEN BOSCH - De top van het Openbaar Ministerie had meer openheid moeten geven over de liefdesrelatie tussen Marc van Nimwegen, hoofdofficier van justitie in Rotterdam, en Marianne Bloos, hoofdofficier van het Functioneel Parket. Het college van procureurs-generaal stelt in een woensdag uitgebrachte verklaring dat in 2016 ook 'intern bekendheid had moeten worden gegeven' aan die relatie.

De verklaring volgt op een verhaal van NRC Handelsblad. Daarin stellen anonieme bronnen dat de verzwegen liefdesrelatie de verhoudingen in de top van het Openbaar Ministerie ernstig heeft verstoord. Het College van procureurs-generaal gaat daar in de verklaring niet op in, maar zegt dat het daarover in gesprek zal gaan.

'Brabantse maffia'

In het verhaal spreken 'hooggeplaatste officieren van justitie' van een 'monocultuur' in de top van het Openbaar Ministerie. Die monocultuur kon ook ontstaan omdat veel topfuncties de laatste jaren in handen zijn gekomen van magistraten die eerder op het parket in Breda hebben gewerkt. Van een kritische overlegsfeer zou daardoor geen sprake meer zijn. Van de zeventien mensen die iedere maand samen overleggen in de OM-groepsraad, werkten er acht in West-Brabant. Volgens NRC noemen ze zich 'gekscherend' de Brabantse maffia.