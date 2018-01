'Juwelierszaak in Bossche Visstraat had zweem van criminaliteit'

DEN BOSCH - Het pand in de visstraat in Den Bosch waar juwelierszaak Has Gold in was gevestigd, moet zo snel mogelijk weer open. Dat bepleitte eigenaar Jos den Otter gisteravond tijdens een hoorzitting van de adviescommissie voor bezwaarschriften.

De juwelierszaak werd in oktober op last van de burgemeester gesloten. Tijdens politiecontroles in 2017 werd er in de zaak onder meer een geladen vuurwapen en 45 duizend euro aan contanten aangetroffen.

Volgens den Otter zijn er nauwelijks argumenten om de winkel langer dicht te houden. ,,Alleen het voor mij ook kwalijke feit dat de politie vorig jaar een vuurwapen heeft gevonden in de winkel staat nog", aldus de pandeigenaar.

De gemeente denkt anders. ,,Er lag in de juwelierszaak een vuurwapen en een mes en veel geld. Er was een overval in 2012 en er lag geen opkoopregister tijdens de controle. Het pand heeft nu een geurtje; een zweem van criminaliteit. Dat willen we niet in Den Bosch", aldus mr. Paul Christophe.

Volgens eigenaar den Otter is hij 'in alles tegengewerkt door de gemeente'. ,,Ik heb adequaat gehandeld. We hadden dit samen kunnen voorkomen. Het pand is nu aan het verloederen; niet goed voor Den Bosch. Ik wil geen criminele activiteiten in welk pand dan ook."

De gemeente suggereerde Den Otter om eventueel te stoppen met de huurder. ,,Ik denk dat de ondernemer die huurde, debet is aan wat er is gebeurd", aldus Christophe. ,,De eigenaar stond op afstand. Als die ondernemer niet volgens de regels werkt, dan moet die eruit. Dat gebeurt toch ook niet?"

Den Otter vindt dat hij wel eerst moet weten wat de feiten zijn. ,,De winkel wordt overigens al 19 jaar door dezelfde personen gehuurd. We hebben nooit problemen gehad."

De commissie brengt over enkele weken advies uit aan het gemeentebestuur.