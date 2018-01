Kamerlid Van Hattem definitief lijsttrekker voor PVV in Den Bosch

Nieuw festival Rauwkost in Den Bosch: 'Ruim baan voor subculturen'

19:26 DEN BOSCH - Een cursus stuntsteppen, rolschaatsen of Afrikaanse djembé en optredens van onder meer Jo Goes Hunting. Het is een greep uit de vele activiteiten tijdens festival Rauwkost dat op 27 januari wordt gehouden op de kop van 't Zand in Den Bosch.