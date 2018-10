Katholiek Nieuwsblad in woelig water door overspel op de werkvloer

,,We hadden samen al een stevig conflict met het stichtingsbestuur over de organisatorische kant van het blad”, licht Anton de Wit toe. ,,Toen onze affaire naar buiten kwam, was het vertrouwen bij zowel het bestuur als mijn redactie weg. Inmiddels staan beide weer achter mij.” De Wit keerde in mei dan ook terug als hoofdredacteur. Kager kreeg die kans als directeur niet. ,,Het bestuur was over haar functioneren niet tevreden”, aldus De Wit.

Het Brabants Dagblad heeft ook met Kager over de affaire gesproken. Bij nader inzien onthoudt zij zich van commentaar. ,,Ik wil de acties van Katholiek Nieuwsblad afwachten.”

RK Boulevard

Vrijdag publiceerde de website RK Boulevard (‘voor roomse roddels en katholiek sensatienieuws’) intieme details over de relatie tussen De Wit en Kager. De Wit spreekt van ‘onjuistheden en onvolledigheden’, zonder die te willen benoemen. Peter van Zoest, de man achter RK Boulevard, is volgens De Wit al jaren bezig met een haatcampagne tegen Katholiek Nieuwsblad. ,,Hij is nu te ver gegaan. Ik ga aangifte wegens smaad doen.”

De Wit zegt te begrijpen dat de katholieke waarden en normen die zijn blad uitdraagt niet te rijmen zijn met overspel op de werkvloer. ,,Natuurlijk. Maar ik ben geen heilige en ook geen heilig boontje. Binnen mijn huwelijk en op mijn werk ben ik weer opgekrabbeld. Waarom moet iemand nu nog de vuile was buiten hangen?”

Zowel De Wit als Kager was nog geen jaar in dienst toen ze moesten vertrekken. De Wit wil een ‘middenorthodoxe koers’ varen bij het weekblad, sinds 35 jaar spreekbuis van conservatieve katholieken. Het aantal lezers is sterk teruggelopen naar minder dan 6000.

Recht in de leer

De vorige hoofdredacteur, Henk Rijkers, moest in 2017 weg omdat hij te recht in de leer was en ook paus Franciscus de maat nam. Rijkers complimenteert nu Peter van Zoest van RK Boulevard, getuige deze tweet: ‘Je brengt nieuws dat mensen niet willen horen, omdat ze het niet uitkomt. En volgens George Orwell is dat de essentie van journalistiek.’