Keramiekatelier Cor Unum opent deuren in nieuw onderkomen

DEN BOSCH - Het bekende keramiekatelier Cor Unum opent dit weekend officieel zijn deuren in het karakteristieke 'Pompen en Verlouw'-gebouw aan de Vughterstraat, dat fungeert als nieuwe onderkomen. Het pand beschikt niet alleen over een omvangrijke werkplaats, maar ook over een gloednieuwe winkel.

Veel kunstenaars leggen in eerste instantie het accent op de vorm in plaats van de kleur. Amandi van Loon(28) uit Den Bosch -al jaren 'kind aan huis' bij Cor Unum- niet. Ze is bezig met afstuderen aan de AKV¿St.Joost. Op dit moment richt ze zich onder meer op het project Dialoog in de klei, een een-tweetje met Mark Mulders. Met wie? Juist, de gerenommeerde schilder, aquarellist, fotograaf en glazenier is altijd graag bereid zijn horizon te verbreden. "Het project verkeert nog in de opstartfase. Maar ik verwacht er eerlijk gezegd veel van. En ja, best een eer om met een kunstenaar van dat kaliber te mogen samenwerken", verduidelijkt Van Loon. Ondanks haar typisch Hollandse achternaam stroomt er Sri Lankees bloed door haar aderen. In een afgesloten vertrek dat deel uitmaakt van de werkplaats gaat ze over tot de orde van de dag: het uitvoeren van een glazuuronderzoek. Allerlei kleuren(combinatie) passeren de revue. "Mijn lievelingskleur? Dat is toch wel smaragdgroen!"

Even verderop is Lieke Beks, een andere kunstenaar, bezig met het vervaardigen van een nieuwsgierig makend object dat zich niet onmiddellijk laat definiëren. "Normaal gesproken kom ik hier één dag in de week. De rest van de week werk ik thuis in mijn eigen atelier. Het mooie van Cor Unum is dat het een uitgelezen plek is om met anderen samen te werken. Bovendien heeft iedereen zijn of haar expertise, waardoor je elkaar perfect kunt aanvullen!", licht Beks toe.

Afwerking

Ze maakt een vriendelijk handgebaar naar een dame die zich aan de andere kant van de werkplaats bevindt. Het is Bernadette Notten, in het dagelijkse leven werkzaam als sieraadontwerper maar nu in de hoedanigheid van 'afwerker'. Met een schuursponsje controleert ze de Mama, een gracieuze vaas met drie kelken die ontworpen is door Roderick Vos, op eventuele oneffenheden. "Dit zijn laatste handelingen voordat de vaas voor het eerst de oven ingaat. In de regel gaat het om een biscuitstook op 960 graden. Later volgt meestal nog een glazuurstook op 1060 graden. Maar o-wee de gebeente dat je in dit stadium toevallig nog een gaatje aan de binnenzijde van het object aantreft. Dan weet je bij voorbaat al dat het bakken kansloos is", weet Notten inmiddels uit ervaring.