Kermis en braderie in Engelen

Bourgon­disch 's-Hertogen­bosch is er bijna klaar voor: 'Flinke investe­ring'

9:00 DEN BOSCH - Op de Bossche Parade is nog geen tafel gedekt. Borden, bestek en glazen ontbreken. Er is geen menukaart te zien. Dat zal vanaf donderdagavond tot en met zondag anders zijn tijdens Bourgondisch 's-Hertogenbosch. Maar een dag eerder is het hard aan pakken om de twintig restaurants in te richten waarvan het formaat varieert van 96 tot 80 vierkante meter.