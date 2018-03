Keuze VVD in Den Bosch kan nog wel eens tijd gaan kosten

Wild Vlees: Performen met een camera.

21 maart DEN BOSCH/RECENSIE - Ze komen eraan, of zijn er misschien al. De veinzers die continue een camera in de hand hebben en rechtstreeks de beelden tonen op sociale media. Een gestaag doorstromende presentatie van zichzelf. Maar leren we die mensen ook daadwerkelijk kennen? Of laten ze maar een klein en vooral positief deel van zichzelf zien?