Kickboksgala 'Boks ouwe' in sporthal Schutskamp

Schoten bij de Trompet in Den Bosch: politie neemt auto in beslag

15:10 DEN BOSCH - De politie heeft met meerdere getuigen gesproken over schoten die zondagavond bij de politie werden gemeld op de Trompet in Den Bosch. ,,Er is waarschijnlijk inderdaad geschoten. Onduidelijk is echter nog steeds wie er bij dat incident betrokken zijn geweest en wat daarvan de achtergrond was", aldus een woordvoerder van de politie.