Kijk de halve finale terug: twee Nederlanders in finale IVC

Verbod op plastic bij evenemen­ten Den Bosch ‘niet uitgeslo­ten’

14:24 DEN BOSCH – Wethouder Mike van der Geld wil met organisatoren van evenementen in Den Bosch kijken of er een einde te maken is aan de plastic afvalberg na een evenement. ,,Wij willen dit opnemen in ons evenementenbeleid. En ik sluit niet uit dat er een verbod op het gebruik van plastic glazen, bordjes en bestek komt.’’