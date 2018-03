Kijkje in De Nederlandse Kluis, betonnen degelijkheid met de modernste beveiligingstechnieken

Rabobank Robotkluis

- De onbekende en nog spoorloze daders verschaffen zich in het eerste weekend van maart, 'ergens tussen vrijdag en maandag' via de achterzijde van het pand aan de Oudenbossche Kade toegang tot de Rabo-kluis onderin het bankgebouw.



- Hoe ze naar binnen en buiten zijn gegaan is niet bekend gemaakt, evenmin wie het alarm op welke wijze heeft uitgeschakeld. Of zich getuigen hebben gemeld is niet duidelijk, bewoners van de appartementen boven de bank en omwonenden hebben naar eigen zeggen niets gemerkt. De kraak werd maandagochtend ontdekt.



- De politie houdt het vooralsnog op enkele honderden kluisjes en acht op de gezamenlijke aangifte via het filiaal. Insiders spreken van ruim driehonderd kluisjes, een miljoenenbuit en vijfduizend cliëntenspullen van waarde (sieraden, foto's trouwboekjes etc.) die op de grond achterbleven.



- Of er camerabeelden van dat weekeinde zijn en wat die dan zouden laten zien, is nog niet publiek gemaakt.



- Eventuele hulp van binnenuit, wordt onderzocht. De politie heeft per dag verschillend 10 tot 20 mensen op de zaak uit diverse disciplines.



- Gedupeerden zijn voor maximaal 45.000 euro verzekerd als ze willen en kunnen aantonen wat ze opgeborgen hadden.



- Afgelopen woensdag was in het voormalige politiebureau, tegenwoordig een moskee, een door boze klanten belegde besloten bijeenkomst. Zij eisen excuses en helderheid van Rabobank en willen een gezamenlijke advocaat inschakelen. Onder de gedupeerden zijn veel mensen van buitenlandse origine.