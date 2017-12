Kinderen hoeven niet aangelijnd in Bossche speeltuin, gemeente haalt omstreden bord weg

Mensen met een beperking moeten in Den Bosch zelfstandiger kunnen leven

20:11 DEN BOSCH - De gemeente Den Bosch, het gehandicaptenplatform 's-Hertogenbosch en zorginstellingen ORO uit Helmond en SDW uit Roosendaal gaan zich in 2018 extra inspannen voor de zelfstandigheid van mensen met een beperking. Dat is afgesproken tijdens het 'Van Mens tot Mens-festival' dat donderdag in Den Bosch werd gehouden.