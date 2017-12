Kinderen met beperking genieten in de lucht: 'Dat was mooi man!'

DEN BOSCH - Een van de activiteiten in de Brabanthallen zaterdagmiddag zijn de helikoptervluchten voor kinderen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking vanuit 'Brabanthallen Airport' aangeboden door Stichting Hoogvliegers. Dit heeft als doel ze even flink te laten genieten en ze zelfvertrouwen te schenken.

De adrenaline giert door het lichaam van Robin Paeshuysen(15) uit Valkenswaard. De vierdejaars VSO-leerling van de Prins Willem-Alexanderschool in Veldhoven, een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs, staat namelijk op het punt om samen met zijn vader een vlucht met een heli maken.

Enkele vrijwilligers van Stichting Hoogvliegers staan op 'Brabanthallen Airport' paraat om alles in goede banen te leiden. Vader en zoon, die arriveren in een blinkende paarse truck, moeten uiteraard bukken om de vervaarlijk ronddraaiende rotor met bijbehorende bladen te omzeilen.

Volledig scherm De bolwoningen hebben vanuit de lucht een nóg mysterieuzere aanblik © Chris Korsten

Robin mag in de cockpit plaatsnemen als 'copiloot'. Zijn buurman, een piloot van Heli Holland Lelystad, zorgt ervoor dat het luchtvaartuig zich binnen een mum van tijd boven de Bossche 'skyline' bevindt. Niet alleen de stad zélf maar ook een deel van de Bommelerwaard zoemen voorbij. Na een minuut op twintig landt de heli weer veilig op Bossche bodem.

,,Dat was mooi man! Op een gegeven moment zag ik een voetbalstadion. Maar voetbal is niet mijn sport. Ik hou méér van motorraces'', reageert de tiener die gehuld is in een stoer jack van een bekend motormerk. Doordat hij gefunctioneerd heeft als 'copiloot' ontvangt hij na afloop een speciaal Hoogvliegersdiploma.

,,Dit jaar hebben we ons tienjarig jubileum gevierd", vertelt Frank Bakker, bestuurslid van Stichting Hoogvliegers. ,,We organiseren jaarlijks méér dan vijftien Hoogvliegdagen. Dat doen we op verschillende vliegvelden in het land, meestal dankzij de tomeloze inzet van piloten van privévliegtuigjes. Dit zou je ook als zo'n dag kunnen beschouwen.''

Volledig scherm Uitzicht op onder meer de Tramkade © Chris Korsten

Zo behoren kinderen met een lichamelijke en/of verstandelijke handicap of achterstand in de leeftijd van zes tot zeventien jaar tot de doelgroep. ,,Behalve dat we ze de dag van hun leven proberen te bezorgen, hopen we eveneens dat ze zelfvertrouwen tanken. Niet onbelangrijk is dat ons diploma voor velen het enige 'getuigschrift' is dat ze krijgen in hun leven.''