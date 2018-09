Kinderen zingen en dansen voor hun koolwitjes op school: 'Hé, die vlinder lijkt wel een olifant'

In Unit 1 van Wittering.nl houden de kinderen de tijdelijke ‘schooldiertjes’ in de gaten terwijl ze aan het kleuren zijn. ,,We hebben voor ze gezongen en gedanst”, zegt juf Hilde Kluitmans. ,,Plotseling was er dat ‘magische’ moment van nieuw leven. Voor kinderen is het een ontdekkingstocht. Ze zien bijvoorbeeld hoe een vlinder met zijn roltong drinkt. Een vlinder is net een olifantje hoor je dan.”