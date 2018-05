Kinderen zorgen voor 'Hemelse picknick' in Verkadefabriek Den Bosch

Gelijk bij aanvang van de workshop, die plaatsvindt in de buitenserre, krijgen de dertien deelnemende kinderen een papieren koksmuts aangereikt. "Want een beetje kok heeft -los van het hygiënische aspect- in de keuken zo'n mooie muts op", opent Ramdjas. "Vandaag gaan we met z'n allen een kleurrijke picknickmand voor het hele gezin samenstellen. Eentje met verschillende verse ingrediënten. Denk daarbij aan meerdere soorten bieten, wortels, dorperwten, bieslook, sla, lente-ui, maar ook lekker vers brood. Ik heb alvast 64 eieren gekookt; we gaan namelijk onder meer eiersalade maken. Eerste vraag: wie van jullie heeft al eens eieren aan de kook gebracht?"

Hier en daar gaan wat vingers de lucht in. Kort daarna is iedereen druk in de weer met het pellen van de eieren. "Best een friemelwerk", reageert de achtjarige Lev Manderveld uit Best. "Ik help thuis wel eens mee met koken. Dat vind ik leuk. Maar ik zou later absoluut geen kok willen worden. Het probleem is dat je als kok altijd moet werken als anderen vrij zijn."

Snijden

Na het pellen komen de mesjes tevoorschijn. De uit Kerkdriel afkomstige Marcus van de Ven (9) toont aan dat hij héél netjes en secuur groenten kan snijden. "Ik wil wél kok worden!", roept hij enthousiast met een twinkeling in z'n ogen. De bijna even oude Robert Sanders uit Eindhoven kan er ook wat van. "Thuis help ik mama af en toe met aardappels schillen. Soms zijn het appels, voor in de taart. Vandaar dat ik al een beetje geoefend ben", onderstreept hij. De 13-jarige Dian Hoekstra, eveneens uit Kerkdriel, is onder andere bedreven in het snijden van brood: "Dat lijkt makkelijker dan het is. Concentratie is van belang om mooie rechte sneetjes te krijgen. Niet te dik, niet te dun."

De zusjes Florentine (6) en Juliette Schul (8) uit Vught demonstreren hun vaardigheden bij het maken van de mayonaise, bestaande uit eierdooier, citroensap, een tikje mosterd, een vleugje zout, wat kerrie en zonnebloemolie.

Als uiteindelijk alles klaar is voor consumptie, rest slechts één ding: aanvallen, in gezelschap van hun ouders of begeleiders.