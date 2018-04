Kingsland Den Bosch trekt méér dan tienduizend bezoekers: 'Een voltreffer'

Op het immense hoofdpodium in de openlucht, dat min of meer het domein is van artiesten die zich bewegen op het vlak van mainstream house en enkele aanverwante stromingen, heeft Maurice West rond het middaguur de eer toebedeeld gekregen om het festival te openen. Hij zet meteen de juiste toon. Hier en daar schieten de armen al de lucht in, en wordt er gedanst op de ritmes die op de eerste plaats een flinke portie dynamiek en vrolijkheid oproepen. Op hetzelfde moment trapt Jeremy Herkul af op het Tiktak-podium in de sprookjesachtige partytent, die zich circa vijftig meter verderop bevindt en bij deze gelegenheid overwegend het decor vormt voor fans van hiphop en R&B. Op de mainstage staan verder 'kannonen' als Nickey Romero, Quintino, Sunnery James & Ry en afsluiter Hardwell geprogrammeerd door organisator 4PM Entertainment. Op het Tiktak-podium zijn onder meer The Partysquad, SFB, Dyna en SBMG te bewonderen.

Voltreffer

"Ik ga al ruim twintig jaar naar allerlei feestjes en festivals. De sfeer is altijd anders. Mijn bezoek aan deze happening beschouw ik in ieder geval als een voltreffer", vertelt Robin van Veen(38) uit Utrecht. Martijn Peelen(22) uit Landgraaf geniet al zwevend van de muziek. Hij is namelijk zojuist met een vriend in een nostalgisch aandoende zweefmolen gaan zitten. Met een snelheid van zo'n tachtig kilometer per uur flitst het festivalterrein aan het tweetal voorbij. "Een heel bijzondere gewaarwording! Godzijdank hebben we nog maar een paar biertjes op, anders was het beslist een ander verhaal", reageert hij even later met een gulle glimlach op het gezicht.