Kingsland Festival in Den Bosch herdenkt Avicii met minuut applaus

Zuid-Willems­park: hoe dan?

25 april Juist met mooi weer zoals vorige week kan een stad goede sier maken met een park. Niet zo gek dat de gemeente een gedeelte van de Zuid-Willemsvaart wil (laten) veranderen in het Zuid-Willemspark. Het park is opgesplitst in drie delen: Oost (Máximakanaal-Lambooijbrug), Midden (Lambooijbrug-Ertveldplas) en West (Ertveldplas-Maas).De kreet Zuid-Willemspark staat met grote letters te lezen op de bruggen in de stad. Maar het blijft voorlopig bij woorden en weinig daden.