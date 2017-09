Klagende cafébaas krijgt ongelijk: concurrent 't Frietje mag gewoon deuren openen in Den Bosch

DEN BOSCH - Ondernemer M. Hos mag een nieuwe vestiging van friettent 't Frietje aan de Maaspoortweg in Den Bosch openen. Dat bepaalde de bestuursrechter woensdagmorgen in Den Bosch.

Het nabijgelegen cafetaria Maaspoort was naar de rechter gestapt om te voorkomen dat een nieuwe concurrent zich in het winkelcentrum zou vestigen.

Bestemmingsplan

In het bestemmingsplan staat dat er in het winkelcentrum voor maximaal 500 m2 aan horeca plaats is: door de vestiging van 't Frietje wordt die grens overschreden. De gemeente had hiervoor een vrijstelling gegeven.

De rechter had overigens wel kritiek op de manier waarop de gemeente te werk was gegaan. Het college van Burgemeester en Wethouders had in het onderzoek naar de nieuwe vestiging alleen gekeken naar de bestaande horeca in het winkelcentrum.

Juridische procedure