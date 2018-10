Kleine boeven, grote boeven: hoofdofficier van justitie Rutgers wil ze állemaal pakken

Als ze twee voetbalelftallen aan extra officieren kon inzetten waar ze maar wilde, welke zaken kregen dan meer aandacht van hoofdofficier van justitie Rutgers (54)? De termen 'ondermijning' en 'georganiseerde criminaliteit' halen wekelijks, zo niet dagelijks, het nieuws. Op de voet gevolgd door kritiek op en onheilstijdingen over misdaadbestrijding in Nederland. De overheid is niet opgewassen tegen de onderwereld, riep onderzoeker Pieter Tops eerder dit jaar. Maar Rutgers ziet geen kansloze missie. ,,Dat weiger ik te geloven", zegt ze in haar werkkamer in het Paleis van Justitie in Den Bosch.