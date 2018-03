'Klikken' kost kandidaat-bestuursleden buurthuis Helftheuvel Den Bosch de kop

DEN BOSCH - Ze praatten met het Brabants Dagblad en dat mocht niet. Het vertrouwen was geschonden, lazen de bestuurskandidaten voor wijkcentrum Helftheuvel per mail. 'Wij wilden niet meedoen aan dat stiekeme gedoe.' Maar nu mogen ze helemaal niet meer meedoen.

Ze waren de favorieten van het personeel. Theo Kwaks, Harry van der Krabben en Guus Paanakker. Het vertrouwen in deze drie mannen was groot bij de dames van de Helftheuvel die dag in dag uit in het buurthuis werken. Er was al gedoe sinds december, vanaf het gedwongen vertrek van de beheerder Peter van de Coolwijk. Maar deze drie zouden de rust én de voorzichtige terugkeer van die beheerder gaan regelen. Zij zouden het nieuwe, zelfstandige interim-bestuur gaan vormen als het aan het personeel lag, maar het huidige bestuur trekt een heel ander plan.

Woensdagavond ontvingen de drie kandidaten een mail. 'Voor ons is het vertrouwen in u dermate geschaad dat wij de besprekingen over de overdracht van scc De Helftheuvel niet met u wensen voort te zetten. Derhalve beëindigen we met onmiddellijke ingang de contacten met u hierover'. Getekend het huidige bestuur van SSCCH (Stichting Sociaal Culturele Centra s-Hertogenbosch). De drie zouden het vertrouwen geschaad hebben door met deze krant te praten over het gedoe rondom het cultureel centrum van de afgelopen paar maanden. ,,We hebben ze herhaaldelijk verzocht niets naar buiten te brengen", verteld bestuurslid Gerard Sipkens die de gang van zaken 'uitermate triest' noemt. En daarom kwam de mail niet helemaal als een verrassing reageert Paanakker. ,,We mochten niet praten, maar we wilden helemaal niet meedoen met dat stiekeme gedoe. Als er niets te verbergen is, dan kun je toch gewoon overal open en eerlijk over zijn?"

'Personeel is geen partij'

Dat hij geen zicht meer heeft op een interim-bestuursfunctie doet Paanakker persoonlijk niet heel veel. ,,Maar ik baal wel voor de medewerkers." Theo Kwaks ontving het nieuws een stuk minder gelaten. De 86-jarige bestuurder is al betrokken bij De Helftheuvel sinds de oprichting. ,,Dat ze me nu op deze manier wegzetten doet erg pijn."

Jolanda van den Dungen is aan het werk als ze reageert op het nieuws. ,,Ze gebruiken dit als excuus. Het bestuur gaat gewoon door met wat zij willen en luistert helemaal niet naar ons. Heel erg frustrerend." Maar Gerard Sipkens laat weten dat het personeel nooit een partij is geweest bij het vormen van het interim-bestuur. ,,Dat is iets tussen ons, de kandidaten en de gemeente. Als wij het eens worden dan is het rond. Pas daarna kunnen de medewerkers om de tafel voor het vormen van het vaste bestuur."