Kluisdieven weten van geen ophouden, helikopter ingezet in Den Bosch

Kledingketen COS vult pand Galerie Majke Hüsstege in Bossche Verwersstraat

14:01 DEN BOSCH - In het pand aan de Bossche Verwersstraat waar jarenlang Galerie Majke Hüsstege was gevestigd, komt een kledingwinkel. Onlangs is gestart met een verbouwing om in het gebouw een filiaal van COS te vestigen.