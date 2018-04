Koningsnacht in Den Bosch volop gevierd, hartverwarmende ode aan Avicii

Zoals de traditie dat voorschrijft, gaf de Karrenstraat weer als eerste thuis. Dat gebeurde rond een uurtje of zes in de namiddag. Een verschil met voorafgaande jaren is dat het karakteristieke overhangende dj-platform pal boven de straat naar de zijkant is verplaatst.

"Een bewuste keuze, omdat we denken dat de buurtbewoners op deze manier ietsje minder last zullen hebben van de muziek. Bovendien zijn de boxen anders dan gebruikelijk gepositioneerd", verduidelijkte Edward Hendrickx, voorzitter van stichting Koningsdag Den Bosch. Op het bewuste platform kregen de dj's van de verschillende horecagelegenheden uit de straat stuk voor stuk de kans om een persoonlijk tintje te geven aan het feest.

Die formule sloeg aan, want rond half tien was het al gezellig druk. Hetzelfde gold voor de Uilenburg, waar onder meer Rum optrad. "Wat een leuke band!", reageerde Marian van der Meijden uit Best. "Ik verkeer nu in gezelschap van vier vriendinnen. We kennen elkaar al sinds de lagere school. Dit jaar worden we allen zestig, iets dat we groots willen vieren. Deze band zou een interessante optie kunnen zijn om ons feest muzikaal te omlijsten."

Op de Parade, waar ook diverse live-optredens stonden geprogrammeerd, was het op dat moment nog vrij rustig.

Een eclatant succes was het feest van Smèrrig op de Tramkade dat 4500 bezoekers trok. De organisatoren hadden de moeite genomen om het gebied op te delen in meerdere area's; elke area herbergde een eigen sfeer. In het Werkwarenhuis was het de muziek uit de '80's, '90's en '00's die feitelijk de boventoon voerde, in de Kaaihallen stonden onder andere guilty pleasures op het menu.