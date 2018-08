Koopavond in Den Bosch: de winkelier staat soms 'voor jan-lul' in zijn zaak, maar niemand wil er mee stoppen

Bossche kermis officieel gestart met optreden van Winfried

17 augustus DEN BOSCH - De Bossche wethouder Jan Hoskam liet zich vrijdagavond door illusionist Winfried uit een kist tevoorschijn toveren om de Bossche kermis officieel te openen. Burgemeester Jack Mikkers zag dat hij even later kinderen kermismunten (twee per persoon) gaf om een attractie gratis te bezoeken.