Koperdiefstal: minder treinen tussen Geldermalsen en Den Bosch

De stad van...Harry Tacken: 'Mensen zeggen vaak dat ze niet gelovig zijn maar dat doet er niet toe

7:00 Aan de hand van vragen schetst een inwoner van Den Bosch een beeld van zijn of haar stad. Deze keer vertelt Harry Tacken (56) over zijn Den Bosch. Hij is geestelijk verzorger in het Jeroen Bosch Ziekenhuis.