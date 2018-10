Kopzorgen over woningen en parkeerplaatsen in Willemspoort

,,En naar de parkeerproblematiek gaan we ook kijken en deze oplossen’’, nam hij de zorgen van de VVD gisteravond tijdens de raadsvergadering weg.

Quote Afspraak in Den Bosch is 25 procent aan sociale huurwonin­gen. Dit voorstel draagt niet bij aan de gesprekken en zet deze onder druk Roy Geers, Wethouder in den Bosch Uiteindelijk moeten er minimaal 700 woningen in Willemspoort komen te staan. Het eerste deel van de laatste zuidelijke stadsuitbreiding is aan de zijde van het Koning Willem I College zo goed als klaar, aan de zijde van de Vlijmenseweg wordt nog gebouwd. Het tweede deel komt op het middenterrein (nu in gebruik als parkeerplaats voor het JBZ), waar aanvankelijk ook ruimte was opgenomen voor 18.000 vierkante meter commerciële en -zorgvoorzieningen. En er zou plek zijn voor maximaal 200 woningen. Omdat de behoefte aan commerciële en -zorgvoorzieningen de laatste jaren aanzienlijk is gedaald wordt in het zuidelijke deel 5.000 vierkante meter ingeruimd en kan de rest gevuld worden met woningen tot een totaal dus van minimaal 700.

De PvdA, Bossche Groenen en SP wilden de wethouder naar de overlegtafel sturen met een boodschap aan de ontwikkelaars. ,,Het percentage sociale huurwoningen in het plan Willemspoort vast te stellen op veertig procent, waarvan maximaal de helft bestaat uit Tiny Houses’’, aldus Fouad Kabbouti van de PvdA. Geers, die Kaboutti tijdens de commissievergadering de indruk had gegeven welwillend te zijn, voelde daar niets voor,. Ook niet nadat het voorstel werd aangepast in sociale woningen. ,,Afspraak in Den Bosch is 25 procent aan sociale huurwoningen. Dit voorstel draagt niet bij aan de gesprekken en zet deze onder druk’’, hield de wethouder voet bij stuk. De drie partijen kregen uiteindelijk niet de steun van de meerderheid van de raad.

Parkeren

Een meerderheid van de raad was niet eens meer nodig om de zorgen van de VVD over de parkeerproblemen in Willemspoort te delen en nu al duidelijkheid te geven over een aantal plaatsen in het gebied. De partij trok een amendement in omdat Geers vroeg vertrouwen te hebben. ,,We zoeken naar een permanente oplossing voor het gehele gebied waarbij we de parkeernota van de gemeente volgen. Er komen uiteindelijk dus voldoende parkeerplaatsen.’’