Krasse knarren trappen EK veldrijden in Rosmalen af: ‘Zij zijn pás 75, dat merk je’

Nog steeds niet duidelijk wie eigenaar is van hotel Terminus in Den Bosch; rechter wil meer onderzoek

2 november DEN BOSCH - Ondanks een onlangs geveld vonnis is er nog steeds geen juridische duidelijkheid over het eigenaarschap van hotel Terminus aan de Boschveldweg in Den Bosch. Vughtenaar David Damen (Redd-Redevelopers) meent het pand in april te hebben verkocht aan Gestelaar Joost van der Steen en Utrechter Roy van Delft. Het tweetal ontkent eigenaar te zijn.