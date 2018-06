Kritiek, maar theater Den Bosch is door coalitie afgekaart

Gourmands likken hun vingers af op Vlam in de Pijp Foodfesti­val

15 juni DEN BOSCH - De eerste aflevering van het gratis Vlam in de Pijp Foodfestival is van start gegaan op het buitenterrein achter de Kaaihallen op de Tramkade. Met name liefhebbers van eten komen drie dagen aan hun trekken. Tevens is er bijzondere aandacht voor speciaalbieren, gin-tonics en wijnen.