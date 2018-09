Kunstenaars in Den Bosch zetten voor 13e keer deuren open voor publiek

DEN BOSCH - De atelierroute in de gemeente Den Bosch heeft zaterdag vele honderden kunstliefhebbers op de been gebracht. De mensen konden 23 individuele ateliers en tien Bossche ateliercomplexen zoals Noorderkunstlicht, Nova Zembla of de Willem II-fabriek bezoeken. Er doen aan de dertiende editie van ruim negentig kunstenaars mee.

In het Kruithuis in Den Bosch tonen negentien kunstenaars, die geen eigen atelier in Den Bosch hebben, hun schilderijen, foto's, sculpturen of andere werken zien. "We merken dat er steeds weer een enorme behoefte is aan contact tussen de kunstenaars en het publiek", zegt coördinator Willem Wandberg van STOK (Stichting Stedelijk Overleg Kunstenaars 's-Hertogenbosch) in het Kruithuis. "De atelierroute heeft voor de dertiende keer bestaansrecht."

Vrijplaatsen

Het thema is dit jaar 'vrijplaatsen'. Volgens de Dikke van Dale betekent dat 'een plaats waar iets mag wat elders niet kan of mag'.

"Mijn atelier is in een garage", zegt kunstenaar Rietje J. Huijser uit Vught. "Ze creëert onder meer krijttekeningen en acrylschilderijen. "Ik voel me vrij in mijn garage. Zelf mijn man komt daar niet zomaar binnen, tenzij ik het hem vraag. Hij laat mij vrij. Als ik bezig ben vergeet ik alles om mij heen. Geweldig dat ik mijn werk hier mag laten zien. Je krijgt veel feedback van bezoekers. Dat stimuleert."

Buitengebieden

De kunstenaars zetten ook buiten de stad hun deuren open zoals in Rosmalen en Bokhoven. Vijf 'AR-taxi's' brengen bezoekers gratis via vier routes naar de ateliers in de 'buitengebieden'. "Veel mensen bleven vroeger in het centrum hangen", legt chauffeur en initiatiefnemer Mari van der Pas uit. "Daar hebben we in 2016 iets aan gedaan. Nee, het is niet stil in de taxi. Integendeel; ik probeer mijn tijdelijke gasten iets mee te geven over de kunstenaars waar we naar toe gaan."

De taxi stopt onder meer in Bokhoven waar drie kunstenaars hun werkplaats openstellen. "Ik turf mijn gasten", aldus Jacques Wolfsheim. "Twee jaar geleden kwamen er in één weekeinde zeventig bezoekers. De helft komt op de fiets. Die knijpen in de remmen. De anderen kwamen met de AR-Taxi. Dat was mooi; pure winst."