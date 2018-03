Laatste grote debat in Den Bosch: Het was vooral een ‘leuk en lief college’

Klachten over 'drugshandel' vlakbij Bossche Zuiderschans; politie heeft geen bewijs

15 maart DEN BOSCH - Enkele bewoners uit de omgeving van voormalig zorgcentrum de Zuiderschans aan het Bossche Sweelinckplein hebben een brief gestuurd aan de Bossche wethouder Eric Logister waarin zij onder meer klagen over drugshandel die volgens hen plaatsvindt in en rond het gebouw. Zij hebben de indruk dat het beheer tekort schiet.