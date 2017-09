Laatste kastelen Haverleij worden gasloos

Bosch bruidspaar viert diamanten hu­we­lijks­ju­bi­le­um

13:28 DEN BOSCH - Het was liefde op het eerste gezicht toen Adriaan (87) en Riet van Oijen (81) uit Den Bosch elkaar in Café Blom ontmoetten. Ze trouwden toen Riet in verwachting bleek te zijn. Donderdag vierden ze hun diamanten huwelijksjubileum.