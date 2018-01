Lachen om de ellende tijdens het Depressiegala

De avond begon met een videoboodschap van Paul Blokhuis, de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Hij was er graag bij geweest, hier in Den Bosch, maar het cynische toeval wilde dat hij vanavond een wetsvoorstel over verplichte geestelijke gezondheidszorg moest verdedigen in de Eerste Kamer. Blokhuis hoopt dat ‘we’ met z’n allen in de toekomst meer gaan praten over depressies. Want waarom doen we dat wel als we griep hebben, of een gebroken been, maar niet als ons hoofd ons dwars zit? ,,Terwijl juist praten helpt om op tijd hulp te krijgen.”