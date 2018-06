Landelijke staking streekvervoer, vanaf maandag voor onbepaalde tijd geen bussen

Dit betekent dat er direct na de periode van de herexamens in het middelbaar onderwijs in heel Nederland nauwelijks tot geen streekbussen rijden.

Tussen de werkgevers en werknemers is inmiddels en een hoog opgelopen conflict. Werknemers willen meer loon en minder werkdruk. ,,Werkgevers nemen ons na vele stakingsdagen, landelijk en regionaal, nog steeds niet serieus", zegt Jack d’Hooghe, buschauffeur en lid van de FNV-onderhandelingsdelegatie. ,,We praten al jaren over de werkdruk, maar maatregelen blijven uit. We gaan door met acties tot er concrete afspraken liggen over het terugdringen van die werkdruk."