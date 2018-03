Lange achtervolging over snelwegen eindigt in drassig weiland in Haren

Het resulteerde in een flinke achtervolging, eerst over de A2 richting Eindhoven, vervolgens over de A50 richting Oss. Op verschillende opritten stonden extra politiewagens, die bij het passeren van de gestolen auto aansloten in het treintje achtervolgers, schrijft de Bossche politie op Facebook.



Terwijl agenten zich zorgen maakten of ze wel genoeg benzine hadden voor een nog langere achtervolging, sloeg de gestolen auto af bij knooppunt Paalgraven. Op de Dorpenweg in Haren sprongen de twee inzittenden uit de auto. Hun voertuig reed nog even door en belandde scheef in een sloot.



Het lukte de vele agenten om de twee vluchters te pakken. Die renden tevergeefs een drassige polder in en probeerden zich te verstoppen in een sloot. De twee zijn aangehouden. Ze hadden geen identificatiebewijs bij zich; de politie onderzoekt nog wie het zijn.