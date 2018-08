Ledlampjes in rotonde moeten overstekende fietsers beschermen

De lampjes komen dus ook niet op die andere turborotonde waar nog al een gedoe over is, die op de Aartshertogenlaan. Die rotonde is niet geschikt, zegt een woordvoerder van de gemeente: ,,Dat is een complexe rotonde met op alle takken fietsverkeer in twee richtingen. Het systeem met de ledlampjes dat we nu hebben toegepast is met name geschikt voor één enkele oversteek in twee richtingen. Er is nog geen ervaring met dit systeem dat op alle oversteken waarschuwt."