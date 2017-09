Leegstand en verpaupering op Brabantse platteland: effectieve aanpak voorhanden

Rijksbouwmeester Floris Alkemade heeft naar eigen zeggen een groot vertrouwen in de toekomst van het platteland. "Maar we staan voor radicale veranderingen", beseft hij. Dat vertelt hij vandaag ook in Rucphen op een bijeenkomst waar provincie, gemeenten en betrokkenen praten over een effectieve aanpak van de leegstand op het Brabantse platteland.

Als geboren en getogen Rooienaar weet Alkemade dat het gebied buiten de komborden in sneltreinvaart verandert. "Ik zie om me heen wat er gebeurt en vind dat intrigerend. Aan de ene kant heb je de verloedering terwijl aan de andere kant boeren juist een enorme veerkracht tonen om te veranderen. En we hebben het platteland hard nodig in de toekomst. Denk aan de verduurzaming van de voedsel- en energieproductie. Dat kan niet in de stad."