De hoofdrolspelers in de zaak zijn vier mannen uit Kaatsheuvel, Best, Waalwijk en Tilburg. Volgens justie waren zij de mannen die de lakens uitdeelden in 'de criminele marktplaats' die schuil ging achter cateringbedrijf Party King in Best. In de loods op het industrieterrein maakten ze afspraken over de productie van synthetische drugs en -in mindere mate- de handel in wiet. Wat ze niet wisten dat de politie ze al lange tijd in de gaten hield.