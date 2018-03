Lijstduwers in Den Bosch: Sympathie betuigen of kiezersbedrog?

Nieuw gebouw bij Jozefoord Nuland geopend op feestdag voor Sint Jozef

19 maart NULAND - Wolkenplafonds en geheugenkastjes met persoonlijke voorwerpen om over te praten. Zitjes in de gangen. Een grote warme serre met lantaarns en veel planten. Zes woongroepen met open keukens en huiskamers. Grote kans dat je elkaar tegenkomt in het nieuwe gebouw 'Zicht op Nuland' voor 48 bewoners van verzorgings- en verpleeghuis Jozefoord in Nuland.