LIVE: Brabant kleurt wit: code oranje, bijna alle scholen dicht, gevaarlijk op de weg

Tennis en familiespellen voor Serious Request in Den Bosch

11:14 DEN BOSCH - Ook dit jaar komt het Rode Kruis weer in actie voor Serious Request. Op dinsdag 19 december en woensdag 20 december staat het Rode Kruis ’s-Hertogenbosch e.o. met een stand op de Markt om geld in te zamelen voor 3FM Serious Request.