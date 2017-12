LIVE: Collse Watermolen wordt uitgepakt in Noordbrabants Museum

Nieuwjaarsfeest met Paul Elstak in Brabanthallen

13 december DEN BOSCH - ,,De concurrentie is groot. Want rond de jaarwisseling zijn er meerdere dance-evenementen. Maar er zijn enkele duizenden kaarten verkocht. Dat is een goed begin.'' Dat zegt een woordvoerster van het bedrijf B2s dat met Art of Dance organisator is van Foolish New Years Eve dat op 31 december wordt gehouden in de Bossche Brabanthallen.