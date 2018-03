LIVE: Klaas Otto 'erg in de war' in PI Vught: 'Hij noemde mij Stijn Franken'

Klaas Otto (50) uit Bergen op Zoom, oud-voorman van motorclub No Surrender, wordt verdacht van mishandeling, brandstichting, witwassen, afpersing en bedreiging. Normaal gesproken had hij in Breda terecht moeten staan, maar daar is geen extra beveiligde rechtbank.

Volgens het OM zijn de feiten waar hij nu voor terechtstaat slechts een topje van de ijsberg. De naam van Otto circuleert ook in een onderzoek naar de moord op Hugo van Houten in 2015 in Molenschot. Ook wordt onderzocht of hij betrokken is geweest bij het beramen van een aanslag op officier van justitie Greetje Bos. Zelf ontkent hij in alle toonaarden.