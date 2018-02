Losgebroken pony gevangen in Rosmalen

Bezoekers van Tuinidee in Den Bosch willen lente voelen

24 februari DEN BOSCH - De 26ste editie van Tuinidee in Den Bosch heeft volgens een ruwe schatting in drie dagen al 20.000 bezoekers opgeleverd. ,,Als het zondag zo gaat komen er meer bezoekers dan andere jaren naar De Brabanthallen", voorspelt Chantal van de Ven van Tuinidee. ,,Hoe dat komt? Het is en wordt koud. Mensen willen de lente weer even voelen."