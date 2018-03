Louis van Gaal en Humberto Tan, het kan niet op bij New Heroes Den Bosch

Het is nota bene een van de weinige vróuwen tussen al die stropdassen en colbertjes die opstaat en volgens Louis van Gaal de intelligentste vraag van de dag stelt. Vrij vertaald: hoe krijg je het als leider voor elkaar om met mensen van allerlei niveaus op één lijn te blijven? De oud-voetbaltrainer van, we hoeven het rijtje clubs hier trouwens niet op te noemen, geeft het maar gelijk toe: dat heeft-ie altijd het áller-, allermoeilijkste gevonden. ,,Toen ik de opleiding tot docent lichamelijke oefening volgde, moest ik stage lopen op een middelbare, maar ook op de lagere school. Ik kan u vertellen, na twee lessen op de basisschool wist ik al dat het 'm dát niet ging worden.”

Zo geboren

Van Gaal was donderdagmiddag net als PSV-directeur Toon Gerbrands en de Vughtse topondernemer Robert van der Wallen in Den Bosch bij basketbalclub New Heroes om onder leiding van tv-presentator Humberto Tan iets te vertellen over leiderschap anno 2018. Geregeld door Bob van Oosterhout, de bekendste sportmarketeer van het land én eigenaar van de New Heroes. Het publiek: ongeveer driehonderd leden van de businessclub , sponsors en ondernemers uit Den Bosch en wijde omgeving.