Lucas De Man bezocht de twintiger in Azië

Vrouw staat terecht voor mishande­len agenten: 'Mis­schien iets in mijn drankje gedaan'

10:31 DEN BOSCH - Een automobilist klemrijden. Een agent spugen en in zijn arm bijten. En een andere agent een kopstoot geven. Het is nogal wat dat een 38-jarige vrouw uit Heusden begin juni zou hebben gedaan in Drunen en Den Bosch. ,,Het was een groot hysterisch gebeuren", aldus de officier van justitie tijdens de rechtszaak deze week in Den Bosch.