Lucas Gasseljaar Helmond roept hulp in van 'Jeroen Bosch'

HELMOND - Om het Lucas Gasseljaar in Helmond vorm te geven, is de grote vrouw achter het Jeroen Boschjaar ingehuurd. Een nieuwe stichting gaat alle festiviteiten opzetten rondom de zestiende-eeuwse schilder.

Lian Duif is aangesteld als programmaleider van het Lucas Gasseljaar in Helmond. Duif was dit eerder voor het Jeroen Boschjaar (2016) in Den Bosch. Hiermee is niet gezegd dat Helmond een net zo groot festijn krijgt, maar de stad wil het gedenkjaar wel goed aanpakken.

„We zijn bescheiden, maar het Jeroen Boschjaar is een voorbeeld, onze ambitie is hoog”, zegt Betty van de Walle. De oud-bestuurder van het Elkerliek Ziekenhuis is voorzitter van de kersverse Stichting Lucas Gassel Helmond.

Geboortestad

Die gaat de activiteiten in het feestjaar organiseren. In 2019 en 2020 staat Helmond in het teken van de zestiende-eeuwse schilder Gassel. Helmond is zijn geboortestad.

Programmaleider Duif maakt deze week nader kennis met de stichting. „Ik heb er heel veel zin in. Gassel is onbekender dan Bosch, maar zijn werk is prachtig en er zijn veel mooie verbindingen mee te maken.” Duif wordt betaald vanuit een subsidie van 70.000 euro, die de gemeente Helmond aan de stichting heeft toegekend.

Foto gaat verder onder de tekst.

Volledig scherm Lian Duif, projectleider van het Lucas Gasseljaar in Helmond. © Marc Bolsius

Hoogtepunt

Het hoogtepunt van het jaar wordt een grote overzichtstentoonstelling in Museum Helmond met werk van Gassel. Volgens museumdirecteur Marianne Splint is de voorbereiding in volle gang. „In het voorjaar van 2020 is de opening.”

De landschappen van Gassel hangen over de hele wereld in musea. Om de doeken naar Helmond te krijgen is gastcurator Anna Koopstra aangesteld. Zij is gespecialiseerd in zestiende-eeuwse schilderkunst. Daarnaast gaat Museum Helmond wetenschappelijk onderzoek doen naar Gassel. Splint: „Rondom Gassel bestaan nog veel mysteries.”

Quote Rondom Lucas Gassel bestaan nog veel mysteries. Marianne Splint

Gasselbiertje

Het Lucas Gasseljaar moet ook en vooral buiten het museum plaatsvinden, aldus Van de Walle. „Daarvoor hebben we volop ideeën: een historische wandeling, een middeleeuws evenement, een musical en wie weet komt Bavaria met een Lucas Gasselbiertje.” Historici Ger Jacobs en Hans van de Laarschot werken aan een boek. Zij zijn de bedenkers van het Lucas Gasseljaar.

Mooie plannen kosten geld. Voor de tentoonstelling in Museum Helmond schonk de gemeente eerder twee ton. Voor de activiteiten in de stad is (nog) geen subsidie. De stichting Lucas Gassel Helmond zoekt daarom sponsors en fondsen, aldus voorzitter Van de Walle. „De activiteiten kunnen behalve op cultureel vlak ook sociaal en economisch van betekenis zijn. Lucas Gassel maakt ons bewust van de rijke historie van Helmond, iets waar wij trots op mogen zijn.”