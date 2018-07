Maliskamper raakte diep geraakt door apenkrabbels: 'Apen maken nooit lukraak tekeningen'

Verdachte veelpleger bij rechter: 'Er is een aanleiding voor wat ik heb gedaan'

4 juli DEN BOSCH - In de hal van het Bossche Paleis van Justitie zit deze woensdag een Poolse tolk klaar voor een 37-jarige landgenoot die terecht staat bij politierechter Scheele. Maar zij lijkt niet nodig te zijn. ,,Meneer spreekt gewoon Nederlands'', zegt zijn advocaat over de verdachte die even later vanuit het cellenblok onderin het gebouw de zittingszaal binnengaat.