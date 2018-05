Man bekneld onder betonbalk bij bouwplaats van autobedrijf in Den Bosch

Van het grote cabaret tot lokaal talent: alle zalen van Theater op de Parade in gebruik voor vol theatersei­zoen

7:00 Wo 2 mei. Er was bij het plannen van het nieuwe theaterseizoen eindelijk eens 'geen gekkigheid'. Want nu de Pleinzaal in ere is hersteld, kan komend seizoen in alle zalen gespeeld worden. Grote cabaretnamen en lokaal talent komen aldus voorbij.