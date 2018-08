Man die strak staat van de drugs rijdt of 40 of 130 op de A2 vanuit Den Bosch

De Bossche Kermis heeft nog een feestje nodig

9:30 Za 25 aug. Creatief is het zeker: Polyp-exploitant Hans van Tol opperde om als kermis en Theaterfestival Boulevard samen te werken. De opmerking kwam voort uit een poll of de kermis met tien dagen niet te lang duurde. Tien dagen is juist te kort, vinden de exploitanten. Met een overvolle evenementenkalender zit verlening er echter niet in.