Man mishandeld voor station Den Bosch, raakt verwond aan hoofd

VIDEO Jazz in Duketown: genieten tussen Sint Jan en synagoge

21:13 DEN BOSCH - Jazz gedijt goed onder een stralende zomerzon. Dat bleek vandaag, zondag 20 mei, tijdens de derde dag van de 45ste editie van Jazz in Duketown. Het was overal druk, op de Parade, de Markt, het Kerkplein, in de tuin van het Noord-Brabants Museum en in alle horecastraatjes in de Bossche binnenstad. De terrassen puilden uit.