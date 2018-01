Man overleden in Brabanthallen, brandweer meet geen koolmonoxide

Code geel door storm in Brabant: bomen omgewaaid en veerponten varen langzamer

16:27 DEN BOSCH – Het waaide woensdag flink in Brabant. Op diverse plaatsen zijn bomen omgewaaid. VID (VerkeersInformatie Dienst) waarschuwde het verkeer voor zware windstoten, en dan met name voertuigen met aanhanger en vrachtverkeer. In heel het land is code geel van kracht.