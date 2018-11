Man rijdt bewust in op agent bij alcoholcontrole in Den Bosch: 'Ik dacht dat mijn laatste uur geslagen had’

DEN BOSCH - De politie is al een week op zoek naar een man die tijdens een achtervolging in Den Bosch bewust inreed op een motoragent. Met een uitgebreide oproep doet de recherche donderdag een nieuwe poging om de dader alsnog te vinden. De aangereden motoragent raakte flink gewond bij de achtervolging. ,,Ik dacht echt dat mijn laatste uur geslagen had.”

De politie hield vrijdagavond vlakbij het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch een alcoholcontrole. Daarbij liep de bestuurder van de Opel Astra tegen de lamp. Uit een blaastest bleek dat hij mogelijk teveel had gedronken. Toen hem gevraagd werd om uit te stappen, ging de man er met hoge snelheid vandoor.

Een motoragent zette direct de achtervolging in. Op de Hoeflaan nam de automobilist volgens de politie ‘een enorm risico’. Hij ging plotseling vol in de remmen en zette zijn auto in de achteruit. Vervolgens reed hij vol in op de motoragent die daardoor tegen de grond viel.

Flink geschrokken

Met piepende banden ging de bestuurder ervandoor richting de Rijzertlaan, waar hij vervolgens uit het zicht verdween. De motoragent is in het ziekenhuis behandeld aan zijn been en was flink geschrokken van wat hem was overkomen. Hij heeft aangifte gedaan.

Direct na de aanrijding ging de politie op zoek naar de bestuurder van de auto, die wordt verdacht van poging tot doodslag op de agent. Dankzij het kenteken kwam de recherche uit bij de eigenaar van de auto, maar die blijkt niet de bestuurder te zijn.

Via de eigenaar komt de politie alleen niet verder. Het is daarom nog een raadsel waar de Opel Astra en de bestuurder op dit moment zijn. Volgens de politie zat de bestuurder tijdens de controle niet alleen in de auto. Naast hem zat een tweede man, maar daar heeft de politie geen informatie over.