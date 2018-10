Man slaat uit het niets vrouw in haar buik in Den Bosch

Bakwagen­tje rijdt zich vast op beweegbare afsluiting in Visstraat Den Bosch

6:14 DEN BOSCH - Een bakwagentje is in de nacht van zaterdag op zondag vast komen te zitten op een beweegbare paal in de Visstraat in Den Bosch. De bestuurder raakte daardoor lichtgewond. De afsluiting raakte flink beschadigd en is tijdelijk buiten werking gesteld.